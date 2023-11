De la Roza (CETM) exige al Gobierno, una vez constituido, retomar la agenda de trabajo de transporte

La patronal afirma que la huelga sería el último recurso, pero avisa de que no renuncian a ningún tipo de movilización



GIJÓN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y Asetra CETM Asturias, Ovidio de la Roza, ha avanzado este viernes que nada más que se constituya el nuevo Gobierno central exigirán que se reanude la agenda de trabajo que tenían con el Ejecutivo.

Ha apuntado, sobre ello, que había muchas cuestiones encima de la mesa. "Esperemos que nos hagan caso", ha señalado, a lo que ha advertido de que si no les hacen caso, tendrán que estudiar movilizaciones. Ha adelantado, en este sentido, que la huelga no es una opción que les guste, pero no renuncian a ningún tipo de movilización.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el VIII Foro de Transporte Multimodal, que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', y en la que ha participado el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz.

"Estamos preocupados", ha sostenido sobre el sector. De la Roza ha lamentado, unido a ello, que la situación política "nada más que trajo incertidumbres y sigue trayendo incertidumbres".

En cuanto al balance del sector en lo que se lleva de año, ha lamentado que es "desgraciadamente malo". Sobre ello, ha explicado que, si bien se empezó con un primer trimestre "bastante bueno", a partir de ahí, según él, "ha ido decreciendo totalmente la demanda de transporte", ha agregado, para después exceptuar a algunos sectores.

Como ejemplo de esta caída, ha apuntado que para el Black Friday, comparativamente con otros años, se han contratado 26.000 trabajadores menos y se estima en un 12 por ciento la bajada del consumo con respecto a 2022. De la Roza ha incidido en que, de momento, no se prevén mejoras económicas.

En el caso de ArcelorMittal, ha llamado la atención sobre que tiene la cartera de pedidos "seca", ha indicado basándose en manifestaciones de la empresa. "Están muy, muy bajos de pedidos", ha remarcado, a lo que ha añadido que aunque la parada del horno alto en su factoría francesa beneficie a Asturias, si no hay consumo, difícilmente se va a incrementar el movimiento de mercancías como se quisiera.