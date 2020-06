Salud insiste en una reapertura progresiva de consultorios periféricos para no "poner en riesgo" a las personas

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, ha insistido este martes en la idoneidad de acometer una reapertura progresiva de los consultorios de salud periféricos en la región, a fin de no "poner en riesgo" a pacientes y personal sanitario.

El consejero ha reaccionado en estos términos ante una pregunta del diputado de Podemos Asturies Daniel Ripa, quien pidió la reapertura de estos establecimientos para facilitar la asistencia sanitaria a los ciudadanos de las zonas rurales. El parlamentario ha criticado que los centros periféricos continúen cerrados aún en poblaciones en las que en las últimas seis semanas no ha habido ningún caso positivo de coronavirus, y ha asegurado que se trata de un criterio "no epidemiológico", sino "ideológico o económico" que "parece difícil de entender" al ser lugares en los que no se dan aglomeraciones.

No entiende el diputado de Podemos la "lógica" de mantener cerrados estos centros y hacer a las personas mayores que viven en las zonas rurales tener que desplazarse en "trayectos de una hora" para recibir atención sanitaria.

El consejero, por su parte, ha rechazado "dejarse llevar por el discurso de las emociones" y ha recordado que existen informes técnicos que aseguran que si no se toman medidas restrictivas como el cierre de consultorios periféricos en los que no sea posible establecer un doble circuito para pacientes con síntomas de COVID-19 y otras patologías, se pondría "en peligro" a las personas.

"Si simplemente el domingo, que se acaba estado de alarma, abriéramos todo, pondríamos en peligro a trabajadores y pacientes. Es así, nos lo están diciendo y no podemos hacerlo de cualquier manera", ha explicado. Sí se abrirán estos centros, ha agregado, de manera progresiva y según avance la situación epidemiológica.

CONSULTAS PROGRAMADAS

Sí se ha mostrado el consejero favorable a atender en los centros periféricos a pacientes que "de manera programada" requieran asistencia sanitaria para el control de patologías crónicas como la regulación del Sintrom.

Sin embargo, no podrán asistir a los mismos aquellas personas que acudan con "situaciones agudas" si no hay doble circuito. "Tenemos que tener paciencia y actuar con prudencia", ha insistido.

LA ATENCIÓN PRIMARIA SE REFORZARÁ

Por otro lado, el consejero ha anunciado que su departamento trabajará tras la pandemia en el decreto de atención primaria paralizado por la crisis sanitaria. En este documento, ha señalado en una interpelación del diputado de IU Ovidio Zapico, tiene ahora "más sentido que nunca" y servirá para que la atención primaria cobre "más fuerza" que durante la pandemia.

La atención primaria, ha dicho Fernández Muñiz, "ha demostrado que en Asturias puede ser, y está siendo, el eje del sistema sanitario". Durante la crisis sanitaria, ha destacado, "se ha conseguido" que se tratara a la mayoría de los pacientes con COVID-19 a través de la atención primaria "porque tenía mecanismos organizativos suficientes y recursos para así hacerlo".

El consejero ha agregado en este sentido que es momento de "ir mirando más adelante", ya que el fin de semana finaliza el estado de alarma y comenzará el domingo la "nueva normalidad". Ello no implica, ha destacado, que se haya acabado la pandemia ni se haya terminado la situación de crisis sanitaria.

Es por ello que considera necesario el titular de Salud mantener medidas restrictivas, algunas de ellas en la atención sanitaria --como el cierre de los centros periféricos--. Estas medidas, ha avanzado, se plasmarán en una normativa propia en la que trabaja el Principado de Asturias.

Por su parte, el diputado Ovidio Zapico ha demandado una estrategia de fortalecimiento de la atención primaria "que centre en la persona, como ciudadano paciente, su atención", atendiendo a cuestiones como el contexto familiar, aspectos de salud pública o las desigualdades.

Ha recordado además que durante la crisis sanitaria se han dado una serie de "dificultades" que complican que la Atención Primaria cumpla con su función de "eje vertebrador del sistema", con fallos en la organización interna, sistemas informáticos "obsoletos" o en los sistemas de información.