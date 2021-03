Salud insiste en que los trombos ocurren más entre población no vacunada

OVIEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud asturiana, Ismael Huerta, ha subrayado este martes que los trombos cerebrales ocurren con mayor frecuencia entre la población general --con un caso por cada 100.000 habitantes-- que entre los vacunados contra la COVID-19 con la fórmula de AstraZeneca --con dos casos por millón de vacunados--.

En unas declaraciones difundidas por el Gobierno asturiano, Huerta ha restado importancia a los casos entre personas que han sido vacunadas, ya que "la frecuencia entre vacunados es diez veces menor" que entre no vacunados. No obstante, el "principio de máxima precaución" ha llevado a España a suspender temporalmente su administración "hasta revisar en profundidad los casos y su relación o no con la vacunación".

Ha querido transmitir "tranquilidad y confianza", ya que "cualquier medicamento" se estudia a través del sistema de farmaco-vigilancia mediante su prueba en "mucha gente". Sin embargo, "hay veces" que tiene efectos adversos en "muy poca frecuencia".

A la hora de probar "cualquier nuevo medicamento", ha explicado, se van registrando los posibles efectos adversos que se pueden ir dando para, llegado el caso, acumular "una cierta cantidad" de casos adversos poco frecuentes para generar una situación de alerta, en la que el sistema estudia y valora si ese efecto tiene relación o no con el medicamento en cuestión. "Eso da mucha confianza porque, tras millones de dosis aplicadas, cualquier evento de poca frecuencia pero grave y de interés se detecta y se estudia", ha defendido.

Sobre la estrategia de vacunación contra la covid-19 en Asturias, ha explicado que continúa con el resto de vacunas disponibles, priorizando a las personas de mayor edad.