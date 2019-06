Sanz Montes ve en Religión una ayuda a la formación personal "sin ninguna mutilación ideológica"

Publicado 13/06/2019 16:36:03 CET

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha pedido este jueves a los padres de menores en edad escolar que "no priven" a los alumnos de cursar la asignatura de Religión, ya que es "una materia que con respeto ayudará a que las personas sean formadas integralmente, sin ninguna mutilación ideológica".

En su carta semanal, consultada por Europa Press, el Arzobispo ha pedido a los padres y a los propios alumnos que no se priven de esta materia, ya que "un niño o un joven que no ha tenido esta educación, tendrá menos posibilidades para ver la realidad con todos los factores que la componen".

En este sentido, ha explicado que la asignatura de Religión "educa la inquietud, acompaña la espera, y ayuda a descubrir que la promesa de Dios es lo más correspondiente con las exigencias más nobles de nuestro corazón". "Todo esto tiene que ver con la vida, con lo que me enamora, lo que me asusta, lo que me despierta y anima, con lo que sueño, con aquello que repudio y descarto", ha añadido.

El corazón humano, explica el Arzobispo, "no sabe dejar de esperar". "Todos esperamos tantas cosas que luego no coinciden con lo que nos brindan los paraísos del poder, el dinero y el placer", ha asegurado. Pero "a pesar de ser una y otra vez burlados, chantajeados, engañados, hay un reducto del alma que no se rinde y vuelve a soñar, atreviéndose a esperar lo que su corazón inquieto le exige como belleza, como bondad y como verdad para las que nacimos, esas que coinciden con la entraña de Dios".

Sin la ayuda de la asignatura de Religión y el conocimiento de Dios, ha dicho, la sociedad busca suplir esa "terrible carencia" con "demasiadas cosas superfluas, inútiles o incluso nocivas", como el alcohol y la droga "como evasión".

"La asignatura de Religión es una oportunidad para crecer en humanidad, para ser más y mejor persona, porque nos pone delante esas exigencias de belleza, bondad y verdad que realmente nos hacen libres y nos permiten amar. Por este motivo, un año más, animo a los padres que tienen hijos en edad escolar, y a los mismos jóvenes, a que escojan la asignatura de Religión", ha finalizado, asegurando que de este modo los alumnos "serán más libres".