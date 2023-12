"Es de sentido común ver que el asturiano si existe", afirma Oliver Suárez

OVIEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia y ex concejal de Vox, Óliver Suárez, ha afirmado este lunes que es "de sentido común" ver que la lengua asturiana "sí existe y que los diferentes bables sí existen".

Así lo ha indicado el concejal no adscrito en una entrevista en RPA recogida por Europa Press, donde ha querido matizar sus declaraciones de hace días, donde negó la existencia del asturiano como lengua.

"Me gustaría, aprovechando que me dais la oportunidad, aclarar esa expresión que en ningún momento era una declaración. Estábamos en un contexto de diálogo. Lo que me quería referir es que el asturiano no es lengua oficial a día de hoy dentro de Asturias", ha indicado el ex edil de Vox, para sentenciar que "es de sentido común ver que el asturiano sí existe y que los diferentes bables si existen".