Servicios Sociales impide presentar documentación en asturiano, denuncia Iniciativa

Publicado 26/11/2018 15:49:03 CET

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa pol Asturianu registrará una queja formal ante el Gobierno de Asturias por la publicación de un documento de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales en el que se expone que toda la documentación tiene que presentarse en lengua castellana.

Este requisito es "ilegal completamente", según denuncia la organización a través de nota de prensa, porque la Ley de Uso fija que se tendrá por válido la utilización del asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado.

La denuncia de Iniciativa viene días después de que protestaran por el caso de una funcionaria que reclamó a una ciudadana que no usara el asturiano de forma oral en una comunicación. Ahora, la Administración autonómica pide que no se utilice otra lengua que no sea el castellano "lo que supone saltarse el mandato de la Ley".

Por eso, Iniciativa pide la retirada "inmediata" del documento, la eliminación del requisito y la publicación de formularios en bilingüe asturiano/castellano. "Si el tope para el Gobierno actual en lo que tiene que ver conla lengua asturia es la Ley de uso, animamos a sus miembros a que la cumplan de modo real, sino es una tomadura de pelo", sentencian.