Siero y Noreña registran 89 mujeres con protección policial por violencia de género

Publicado 09/05/2019 15:25:15 CET

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta de Violencia de Género de Siero y de

Noreña ha analizado este jueves los casos existentes en ambos municipios, la valoración del riesgo y las medidas administrativas, señalando que actualmente se registran 89 mujeres que cuentan con protección policial en estos concejos.

La Policía Nacional realiza el seguimiento de 42, la Guardia Civil de Pola de Siero 14, la de Noreña 17 y la Policía Local de 16 Siero, según detallan desde el Ayuntamiento de Siero en nota de prensa.

En la actualidad no existen casos catalogados como extremo o de riego alto, 4 son de riesgo medio, 80 de riesgo bajo o no apreciado y otras 5 no cuentan con orden de protección o medidas judiciales.

La concejala de Bienestar Social, Igualdad, Consumo y Salud, Natividad Álvarez Lario, asistió a la reunión junto a representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Local, la abogada del centro asesor de la mujer se Siero, técnicos municipales de servicios sociales del Ayuntamiento de Siero, representantes de Delegación de Gobierno y personal del Centro Penitenciario de Asturias. Además, por primera vez asistieron

técnicos del Ayuntamiento de Noreña, después de que el pasado mes de marzo se aprobase su inclusión en la misma.