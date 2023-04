El Simpa alerta de la necesidad "imperiosa" de que los residentes que finalizan en mayo se queden en Asturias

OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato Médico de Asturias (Simpa), José Antonio Vidal, ha alertado este martes de la necesidad "imperiosa" que existe en Asturias de que los médicos que finalizan entre el 20 y el 28 de mayo su residencia, se queden en Asturias. "El sistema necesita profesionales suficientes", ha dicho, insistiendo en que esa generación de médicos deben quedarse en Asturias.

Vidal ha ofrecido una rueda de prensa con motivo de las elecciones sindicales en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) fijadas para el próximo 20 de abril, en la que ha hecho balance de los logros del sindicato entre 2019 y 2023, y de los retos para la próxima legislatura. Allí ha remarcado que "la lucha sanitaria" será entre el 20 y el 28 de mayo.

Después de aplaudir el acuerdo organizativo de Atención Primaria logrado con el Sespa y pedir su aplicación, ha explicado que "queda mucho por hacer". Uno de los asuntos pendientes, ha explicado, es poner fin al abuso de las movilidades forzosas --más de 2.000 en 2023--, una "barbaridad" para el Simpa que evidencia la "incapacidad administrativa" para hacer atractivos los trabajos en las zonas de difícil cobertura.

Otro aspecto a resolver es eliminar la brecha salarial por exclusividad, ya que Asturias se está quedando sin profesionales de determinadas especialidades como Dermatología porque no pueden compatibilizar su trabajo en la salud pública y la privada sin renunciar a mil euros mensuales. En Asturias, ha dicho, se está "demonizando" lo privado.

Si estos y otros aspectos no se resuelven, ha advertido, el Principado se puede quedar "sin manos" en un momento en el que necesita 200 profesionales en Atención Primaria y 500 en Atención Hospitalaria.

En mayo, ha explicado Vidal, finalizan su formación 178 residentes, de los cuales 42 son médicos de familia. Asimismo, 139 profesionales se jubilan, de los cuales, 78 son médicos de familia. "Si conseguimos que todos se queden, tendremos recambio generacional", si no, ha alertado, "se habrá ido al garete" todo lo logrado.

A juicio de Vidal, las gerencias de las distintas áreas sanitarias deben "tomar conciencia" de esta situación, y deberían ofrecer a los profesionales "las mejores condiciones posibles" para que no se vayan de Asturias. A los políticos les ha dicho que "hay tiempo para hacer bien las cosas" antes de las elecciones del 28 de mayo, ya que si bien los residentes finalizan las residencias ese mes, en abril ya tendrían que estar reuniéndose las gerencias con ellos. "Aquí no se van a quedar por promesas, no se van a quedar porque Asturias sea verde y muy bonita", ha apostillado.

Respecto a la tardanza en la publicación del Acuerdo organizativo de Atención Primaria, el primero desde 1992, el Simpa ha urgido su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y su puesta en marcha. Sin entrar a valorar las "intencionalidades" de esta demora, Vidal ha subrayado que el resultado ha de ser que se queden los residentes. "Si no, el desastre está servido", ha alertado, incidiendo que en 15 días se juega la permanencia de "una generación entera de médicos". "Yo me pondría inmediatamente las pilas", ha dicho.

FALTA DE PSIQUIATRAS

La falta de profesionales es una problemática que, a juicio del sindicato, se agrava entre los psiquiatras, ya que harían falta 26 más en Asturias para suplir las 12 plazas sin cubrir en Gijón y 14 en el resto de Asturias. Actualmente la plantilla de psiquiatras en Asturias ronda los 120 profesionales.

De los residentes que finalizan en mayo, solo cuatro son psiquiatras, y uno ya ha indicado que se irá de la región. En un momento en el que la salud mental ha incrementado la demanda "de manera exponencial" en los últimos años, la psiquiatra Susana Santamarina ha alertado de las "carencias muy significativas" que tendrá la especialidad en los próximos años "si no se hace nada" para tener una plantilla suficiente.

Preocupa, ha dicho, el "abuso de la movilidad forzosa", que ha de ser "una medida excepcional" y no aplicarla "de manera sistemática" para cubrir necesidades asistenciales que deberían haberse satisfecho de manera "más organizada".