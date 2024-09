El Simpa pide ofrecer las condiciones para que todos los residentes que cesan este mes se queden en la sanidad asturiana

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Profesional de Asturias, Simpa, ha hecho este jueves un llamamiento a la Consejería de Salud para que ofrezca "condiciones decentes" a los 200 médicos residentes que el próximo 24 de septiembre cesan en sus puestos para que todos ellos se queden en Asturias.

El secretario general del sindicato, José Antonio Vidal, ha sido muy claro al respecto. "Necesitamos imperiosamente a todos los residentes que terminan, tenemos que convencerles de alguna manera de que se queden en esta comunidad. Se han formado aquí, así que el Gobierno debe ofrecerles las condiciones y contratos para que no se vayan porque si se siguen yendo esto no pinta bien. Imperiosamente necesitamos que se queden sino luego vienen las quejas pero después es tarde", ha dicho.

Son 60 residentes de Primaria y 140 de atención hospitalaria los que el próximo 24 de septiembre deberán decidir sobre su futuro. Por eso insisten desde el Simpa y desde la sección de Residentes del sindicato en que "lo que se piden son contratos que ofrezcan estabilidad y vinculación a un centro". "No estamos pidiendo dinero, sabemos que el dinero hay el que hay, se piden buenas condiciones. Queremos que los profesionales sean conscientes de que los necesitamos a todos", insiste Vidal.

En este sentido ha explicado que para que un residente considere quedarse necesita plazas "estables y atractivas". Por eso lo que se reclama es que se ofrazcan a estos profesionales recién formados los mejores contraros disponibles, al menos todos ellos con una duración de tres años y que además esos puestos no se vayan a ver afectados por el proceso de estabilización que finaliza a 31 de enero.

Además destaca el secretario del Simpa que hay algunos programas que se pueden desarrollar para que se queden, como la puesta en marcha ya las medidas para lograr personal para los puestos de difícil cobertura. Así ha indicado que al margen de las medidas económicas hay otras que serían muy útiles y que se pueden desarrollar de inmediato.

En el plano económico ha dejado también sobre la mesa dos reivindicaciones "fundamentales". Por una parte que se reconsidere la posibilidad de que se pueda compatibilizar la actividad pública con la privada, ya que es algunas especialidades como dermatologia y psiquiatria es fundamental ante la marcha de profesionales al sector privado.

Por otra parte se ha referido Vidal a la paga extra para los residentes aprobada hace ya seis meses y de la que a día de hoy nada se sabe.

por su parte la presidenta y la vicepresidenta de la sección sindical de residentes del Simpa, Alba Pérez y Mirian Revuelta respectivamente, han indicado que son cerca de un 80% los residentes que tienen intención de quedarse en Asturias pero que están a la espera de que se les ofrezca un contrato en condidiones.

"Los residentes que deciden que se van es porque sus áreas sanitarias no les ha facilitado ningún tipo de contrato, en un par de días se ven en el paro y esperan de sus propias áreas que se quieran quedar con ellos antes de que otras CCAA se les adelanten", indicó Pérez.

Por eso piden que cuando se vaya a negociar con gerencias de las áreas se les ofrezcan condiciones estables y vinculadas a su centro.

"No podemos permitirnos perder ni a un solo médico más. La mayoría no queremos marcharnos aquí y no pedimos nada especial sino cosas básicas, un mínimo de seguridad, un contrato transparente. Pedimos contratos vinculados a centros", ha explicado Revuelta.

Alba Pérez también se ha referido a los contratos que ocupan profesionales que no han pasado ningún periodo de formación en atención especializada y no cuentan con una especialidad homologada y ha pedido que se acabe ya con estas situaciones.