Sindicatos valoran el acuerdo con Educación para reducir la carga lectiva a mayores de 55 años

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OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ANPE, CCOO de Educación, UGT y CSIF han valorado positivamente el acuerdo alcanzado con la Consejería de Educación para reducir la carga lectiva a los profesores mayores de 55 años a partir del próximo curso. Se trata, según han indicado, de un acuerdo "realista, viable y beneficioso" para el profesorado asturiano.

Para ANPE, aunque no recoge todas sus demandas iniciales, supone "un avance" e incorpora condiciones "más favorables" que las previstas en otras comunidades autónomas, como la dedicación de las horas de reducción a trabajo personal, sin asignación de otras tareas, y su compatibilidad con las reducciones por cargos o participación en programas.

El sindicato educativo ha considerado necesario "actuar con profesionalidad y rigor, consolidando los avances alcanzados con el apoyo a esta medida".

UGT ha explicado que esta propuesta supone "un avance relevante" para las condiciones laborales del profesorado asturiano. El sindicato ha asegurado que en todo este tiempo ha mantenido una "actitud constructiva", realizando "aportaciones concretas" para mejorar los distintos borradores y "buscando permanentemente puntos de encuentro que permitieran avanzar". "Frente a posiciones que podían conducir al bloqueo, hemos optado por la negociación útil, la que transforma reivindicaciones legítimas en mejoras reales", han enfatizado.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO, por su parte, ha valorado el avance en las negociaciones, "una reivindicación histórica" del profesorado asturiano y una medida "imprescindible" para mejorar las condiciones de unas plantillas "cada vez más envejecidas".

Desde CCOO consideran "evidente" que las mejoras logradas son "consecuencia directa de la oposición firme" mantenida por el sindicato organización durante todo el proceso. "Si hoy existe una propuesta mejor es porque hubo quien se negó a conformarse con una medida claramente insuficiente y siguió defendiendo las reivindicaciones del profesorado cuando otros dieron por bueno el primer planteamiento de la Administración", han celebrado.

CSIF, por su parte, ha asegurado que con este acuerdo se completan los tres grandes compromisos negociados en el Acuerdo de Mejora de la Enseñanza Pública de septiembre de 2024: las 23 horas lectivas para Maestros, los días de asuntos particulares y la reducción para mayores de 55 años.

"La firmeza de CSIF, que se negó desde el principio a aceptar una propuesta que no garantizase al menos dos horas reales de reducción lectiva, ha sido determinante para avanzar en la negociación", han enfatizado.