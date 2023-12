Suárez critica el 'bloqueo' de la oposición al traspaso de poderes al nuevo gerente de Divertia

Óliver Suárez, presidente de Divertia y concejal no adscrito del Ayuntamiento de Gijón.

"Utilizan un Consejo de Administración de una empresa municipal como trampolín de sus exigencias políticas", lamenta



El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Gijón y presidente de Divertia, Óliver Suárez, ha considerado que es una "tremenda irresponsabilidad" por parte de la oposición, su negativa en el Consejo de Administración de esta sociedad municipal al traspaso de poderes al nuevo gerente, Fernando Losada.

"Utilizan un Consejo de Administración de una empresa municipal como trampolín de sus exigencias políticas, no siendo este, el sentido de estos", ha remarcado Suárez respecto a la reunión de este día, en la que no se pudo traspasar los poderes a Losada al no conseguirse la mayoría cualificada requerida por los Estatutos de la empresa municipal.

"El oponerse a la delegación de poderes en favor de la figura

del nuevo gerente, muestra una vez más, la limitada visión de

la izquierda y de Vox sobre lo que es la gestión de una empresa que trabaja por y para los gijoneses", ha llamado la atención el presidente de Divertia a través de una nota de prensa.

A su juicio, todo esto dificultará la "normal y diligente" gestión de la empresa que deja los poderes tan solo en el presidente de Divertia; "algo que curiosamente critican a la vez", ha recalcado con alusión a los grupos de izquierda y Vox.

Pese a ello, ha adelantado que esto no impedirá, "muy a su pesar", el correcto desarrollo de toda la actividad vinculada a la sociedad municipal.

CURRÍCULUM ACREDITADO

Suárez, por otro lado, ha reivindicado el currículum del recién nombrado gerente, del que ha destacado que es experto en comunicación y marketing.

Entre otras cosas, ha señalado que trabaja en la actualidad como responsable de grandes cuentas en la agencia Neozink, desde donde ha gestionado, según él, importantes proyectos para diferentes empresas asturianas y nacionales relacionadas con el mundo de los eventos y la comunicación.

Asimismo, fue miembro del primer Consejo de Administración del Teatro Jovellanos entre 1995 y 1999, época en la que también estuvo en la Sociedad Mixta de Turismo y Festejos. Cabe señalar que ambas entidades pasaron a formar parte Divertia cuando se creó, junto con el Jardín Botánico Atlántico, si bien años después volvieron a separarse.

También ha señalado que Losada, tras su breve paso por la política municipal, dejó la militancia activa y ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito privado.

En este sentido, entre 2016 y 2022, fue miembro del Consejo de Administración del Real Sporting de Gijón. Además, en paralelo, Losada trabaja desde hace más de 25 años en marketing y comunicación.