Suárez defiende la legalidad del contrato de la programación en El Bibio, que debe ser aprobada por Divertia

El edil no adscrito se pregunta si es que el PSOE no quiere ver duplicados los ingresos de la sociedad municipal



GIJÓN, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha salido este viernes al paso de las críticas del PSOE acerca del contrato para la explotación de la plaza de toros de El Bibio de octubre a junio y ha asegurado que cuenta con el visto bueno previo de la secretaria del Ayuntamiento.

A mayores, ha apuntado que la programación cultural que se va a desarrollar por el concesionario debe contar antes con la aprobación de Divertia.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés previa a la reunión del Consejo de Administración de Divertia donde se van a votar los pliegos de este concreto, que busca, según él, llenar de contenido diverso y multicultural El Bibio.

De esta forma, el pliego para la concesión de servicios de organización de eventos en la plaza de toros establece un canon de 20.142 euros y una garantía por incumplimiento de 8.323 euros. A esto se suma la obligación de asistencia sanitaria integral y el que el Ayuntamiento dispone del uso de la plaza de toros con previo aviso de 20 días a la concesionaria.

Suárez, además, ha criticado que la concejala socialista Carmen Eva Pérez Ordieres anunciara su voto en contra en Divertia sin siquiera exponer sus dudas si es que las tenía, a lo que ha opinado que es "heredera" del anterior Gobierno, al situar, a su juicio, en el "no por el no". Se ha preguntado, a este respecto, si es que el PSOE no quiere que se realicen actividades en la plaza de toros.

En cuanto a las críticas de la edil socialista por el patrocinio nuevo de Divertia y la obligación de usar sus productos en las barras hosteleras de los festejos municipales, Suárez ha asegurado que el pliego de contratación es el mismo que el que se usó en el Consejo de Administración de Divertia del anterior mandato, solo que en este caso se ha favorecido una mayor concurrencia y ha permitido casi duplicar los ingresos para Divertia.

Ha insistido, en este caso, en que es una "simple sustitución" de las marcas que había antes. Y sobre la falta de confianza en él para presidir Divertia, ha preguntado al PSOE por los 850.000 euros de perdidas en Divertia del último año de su mandato.

Referente a la acusación del PSOE sobre el canon de la plaza de toros, inferior según Pérez Ordieres a lo que marca el plan de usos de El Bibio para la organización de eventos, ha remarcado que hay una parte que va asociada a la producción, que la concesionaria esta obligada a dejar, como pueda ser el escenario.

RECEPCIÓN DE OFERTAS

Con todo, ha apuntado que, una vez que pase por el Consejo de Administración y se apruebe, algo que ha dado por seguro, la semana que viene ya se haría público el contrato y habría 20 días para presentar propuestas.

Por otro lado, al Consejo de Administración de este día se llevará también para su aprobación la programación del segundo semestre de Divertia y el lanzamiento de esta sociedad municipal en redes sociales.

Suárez ha aprovechado para adelantar que la presentación de la programación de verano de Divertia será presentada el próximo lunes, a las 12.30 horas, en el Jardín Botánico Atlántico, con presencia de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón.