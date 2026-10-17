Suárez (IU) defiende la candidatura conjunta con el PSOE al Senado como un acuerdo "racional e ilusionante"

Archivo - El concejal de IU Oviedo Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estrategia y Relaciones Políticas, Alejandro Suárez, ha defendido la candidatura conjunta con el PSOE al Senado como un acuerdo "racional e ilusionante" sin precedentes desde 1977. Además ha considerado que es es "evidente" que 'no es una buena noticia' la no entrada de Podemos en el Frente Ampliu por Asturies, aunque ha matizado que "para la política nunca hay punto final".

Suárez ha valorado que esa lista conjunta con el PSOE para el Senado, busca frenar recortes y reformas impulsadas por la derecha. "Desde el año 77 creo que no había un acuerdo así" ha destacado.

Preguntado por los nombres para la candidatura, el responsable de IU ha señalado que la formación ya baraja opciones, pero ha enfriado su anuncio inmediato.

"Una organización política no puede no tener nombres y no puede decirlos antes de tiempo porque hay una componente no solo política, sino personal. Los diremos en cuanto estén preparados", ha dicho.