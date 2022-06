OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Suatea anima a los docentes a una "movilización unitaria y masiva" desde el inicio del próximo curso para "aspirar a que se lleguen a reconocer" las reivindicaciones del colectivo.

"Ante una Consejería refractaria a las demandas de sus trabajadoras y trabajadores, la única opción que nos queda es la de la movilización conjunta del personal docente", dicen desde Suatea en nota de prensa.

Asimismo, apuntan que "el jueves 9 de junio tuvo lugar una reunión en la Consejería de Educación entre la Junta de Personal y la Administración para abordar las resoluciones pendientes tras el último pleno de la Junta de Personal, en noviembre de 2019. Durante todo este tiempo de pandemia, se han realizado miles reuniones telemáticas entre las organizaciones sindicales y las diferentes personas que han ido cambiando en los diferentes cargos políticos al frente de la Consejería, Sin embargo, en ninguna de esas reuniones, ninguna de todas esas personas ha encontrado un hueco para poder responder a las demandas presentadas desde la parte social que representa al profesorado", añaden.

Para Suatea, la cita de este jueves "sólo puede ser calificada como decepcionante". "A pesar de tratarse de reivindicaciones que se remontan a más de dos años atrás, esta Consejería no se encuentra en condiciones de dar satisfacción a ninguna de nuestras demandas. Para mayor indignidad, la propia Consejera delegó en cargos directivos el grueso de la reunión, incorporándose al final de la misma, mostrando de ese modo una escasa empatía hacia las necesidades planteadas por sus propios funcionarios", sostiene el sindicato.

"Las buenas palabras no pueden ocultar una realidad: estamos ante una Consejería que no ofrece ninguna solución positiva a nuestras reclamaciones. No habrá 23 horas lectivas para el personal docente de Infantil y Primaria el próximo curso; no habrá reducción horaria para el personal docente con más de 55 años por mucho que se trate de un derecho recogido en la Ley Orgánica de Educación, ni se vislumbran cambios sustanciales en la regulación de las medias jornadas ni en su reducción numérica", remarca.

También incide en que "el reconocimiento de los días de libre disposición (moscosos) que disfruta el resto del personal funcionario asturiano, es una realidad en estudio pero lejana".

"Estamos ante una Consejería, otra más, que hace caso omiso de las reivindicaciones del personal docente. Sus explicaciones de que los temas están en estudio, se convierten en silencio cuando se les inquiere sobre datos concretos de esos supuestos estudios o sobre cuál es el impacto económico tan grave que aconseja desechar las propuestas. La dinámica de desmovilización inducida por la pandemia está siendo utilizada desde la Administración para perpetuar el inmovilismo o imponer decisiones que no se negocian con los órganos que representan al profesorado", apuntilla Suatea.

Con todo, entiende que la perspectiva para el personal docente asturiano "es sombría". "La actual desmovilización solo sirve para favorecer los planes de una Consejería a la que nuestras necesidades y reivindicaciones solo ocupan un lugar muy secundario entre sus preocupaciones. Solo con una movilización unitaria y masiva desde el inicio del próximo curso podremos aspirar a que se lleguen a reconocer nuestras reivindicaciones", concluye el sindicato.