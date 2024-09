La tasa municipal o la regulación de viviendas, entre las medidas para preservar el modelo turístico asturiano

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El turismo ha tenido un claro espacio en el discurso del presidente del Principado, Adrián Barbón, durante esta primera sesión del Debate de Orientación Política. La habilitación de la tasa turística municipal y voluntaria; 600.000 euros en bonos de promoción para el turismo rural, la regulación de las viviendas de uso turístico, un millón para el fomento turístico del patrimonio industrial o la conmemoración del 40º aniversario del lema Paraíso Natural, han sido algunos de los anuncios del Jefe del Ejecutivo en esta materia.

Adrián Barbón ha destacado que el objetivo de su Gobierno es el de asegurar el modelo turístico sostenible y de calidad y en este primer ejercicio de legislatura, han decidido volver a tomar la iniciativa para asegurar esas dos cuestiones: calidad y la sostenibilidad, emblemas del modelo asturiano.

"Ese es el objetivo de la regulación de viviendas de uso turístico y de la habilitación, a partir del año próximo, de una tasa de carácter municipal y voluntario. La turismofobia no existe en Asturias. Tampoco hay una masificación que la justifique. Ambas afirmaciones son ciertas, pero haríamos muy mal si no supiéramos escarmentar en cabeza ajena y entender qué está pasando en otras partes de España. Hay que reaccionar antes de que sea tarde", ha dicho Barbón.

Ha indicado el presidente asturiano que cuando se habla de turismo se suele recurrir a la expresión que recomienda no matar a la gallina de los huevos de oro y ha añadido que si el Principado no hubiese preservado el litoral, ahora no podría exhibirlo como valor natural ni aprovecharlo como atractivo turístico.

Y es que Barbón ha vuelto a insistir en que "Asturias está de moda" y cualquier "análisis sensato" reconoce que la calidad paisajística y la biodiversidad son grandes riquezas de Asturias.

Por eso ha indicado que el Gobierno que preside tiene muy claro que el provecho particular nunca puede imponerse al interés general. "Este es el objetivo de la modificación de las directrices para la instalación de parques eólicos; el mismo que justifica la regulación de los parques de baterías. Siempre predomina el interés general y la visión de conjunto, el proyecto común. Así abordamos también la revisión de las directrices de comercio, que finalizará en 2025", ha dicho.