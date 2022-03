Técnicos Superiores Sanitarios reclaman ante Sanidad que su formación sea universitaria: "Nos boicotean y nos engañan"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Técnicos Superiores Sanitarios se han concentrado este sábado para reivindicar la actualización a Grado Universitario de las titulaciones de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, así como de los títulos de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Radioterapia y Dosimetría.

El colectivo sanitario ha acusado al Gobierno de boicotearles y engañarles, ya que: "Cuando eran oposición le pedían al Ejecutivo que era necesario adaptar nuestras profesiones al estándar de la cualificación europea y ahora que gobiernan, no atienden la indicación que ellos mismos propugnaban".

El portavoz de la Comisión de Título de Grado de los Técnicos Superiores Sanitarios, Francisco Javier Montero Gaspar, ha criticado que existe una transferencia de gasto de Sanidad a Educación: "Están tirando el dinero porque la formación no es buena, útil y acorde a las necesidades del sistema y a los estándares europeos".

"Llevamos 30 años solicitando una adaptación formativa y académica a las necesidades que tenemos en nuestro ejercicio profesional. Tenemos una formación muy deficiente, anquilosada en el pasado. Estamos a años luz de la formación que tenemos que tener", ha denunciado.

Así, ha lamentado que España es el "único país de las sociedades avanzadas" en el que sus titulaciones no se encuentran en el ámbito universitario. "No podemos seguir formándonos en institutos de Formación Profesional, con todo el respeto. Lo nuestro no tiene cabida porque el profesorado no es el adecuado y los temarios están constreñidos a 2.000 horas, mientras en el resto de Europa son 4.000", ha esgrimido.

En declaraciones de Europa Press este viernes, Montero Gaspar señaló que la actualización de su formación es "una necesidad" del Sistema Nacional de Salud y resume su reivindicación en una frase: "Los Técnicos Superiores Sanitarios que salen hoy en día de la formación no están capacitados para trabajar en un hospital, es triste decirlo pero es así".

El representante recuerda, además, que debería considerarse Grado Universitario desde la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en 2010, conocido popularmente como el Plan Bolonia. "Se insta al Ejecutivo a tomar esta medida con urgencia ya que es una reclamación justa y que va en concordancia con lo estipulado en el EEES", resaltan los Técnicos Superiores Sanitarios.

A su juicio, que la situación no se haya resuelto tiene que ver con que las administraciones sanitarias "quieren una mano de obra muy especializada pero barata". "El problema lo tenemos en el Ministerio de Sanidad, es un búnker donde las decisiones no responden a criterios de necesidad sino de presiones. Es voluntad política y tiene que salir del Ministerio", ha remachado.

SEGUNDA CONCENTRACIÓN EN DOS DÍAS

Es la segunda vez que se han concentrado, tras haber hecho lo propio ayer viernes, recorriendo desde el Ministerio de Educación hasta el Ministerio de Sanidad, en el que los manifestantes se han reivindicado con gritos de "homologación ya" o "justicia" y con pancartas de "pedimos lo justo" o "grado universitario".

Tras una reunión con personal de representantes de las Comisiones en el Ministerio de Sanidad el pasado 2 de diciembre, los Técnicos Superiores Sanitarios determinación iniciar las movilizaciones en 2022. Por ello, los días 8 y 23 de febrero se concentraron a las puertas de sus centros de trabajo.

En concreto, piden la creación de una Comisión Interministerial, formada por los responsables de los Ministerios de Sanidad, Educación y Universidades, que "debata y resuelva" la situación de la "falta de reconocimiento automático" de las cualificaciones de los Técnicos Superiores Sanitarios en el Espacio Europeo de Educación Superior y que posibilite "un nivel de desarrollo profesional compatible con el de sus homólogos europeos como ocurre con el resto de profesiones sanitarias de formación superior".