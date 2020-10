"Tendremos que tomar las decisiones oportunas para endurecer estas medidas", dice Barbón

Cofiño pide a la población que cumpla las normas que ya están dictadas, ante el empeoramiento de los datos

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, el socialista Adrián Barbón, se ha mostrado este lunes preocupado por los "malísimos" datos de la pandemia en el Principado en los últimos días. "Tendremos que tomar las decisiones oportunas para endurecer estas medidas y controlar la situación", ha dicho.

Barbón se ha pronunciado en estos términos en unas declaraciones que ha hecho en Madrid a TPA y que han sido recogidas por Europa Press. Ha admitido que está preocupado por que pueda existir transmisión comunitaria.

Ha explicado que se han endurecido las decisiones en Asturias hace pocos días, pero ha dicho que tendrán que incrementar esas decisiones a medida que evoluciones la pandemia y "aprendiendo de la experiencia de otras comunidades autónomas que van por delante de nosotros en la evolución epidemiológica y que han controlado la curva".

De los últimos datos de Asturias, donde la incidencia acumulada en los últimos 14 días es ya de 158 casos por cien mil habitantes, también ha hablado este lunes el vicepresidente del Gobierno asturiano y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño.

"Se están evaluando nuevas medidas permanentemente", ha comentado Cofiño, que ha explicado que la decisión dependerá de la Consejería de Salud, dirigida por Pablo Fernández.

El vicepresidente asturiano ha aprovechado para lanzar a la población un mensaje de llamamiento a la responsabiliad. "Si somos capaces de disciplinarnos y cumplir las normas, seguramente se podran evitar otras medidas", ha indicado.

En relación a la posibilidad de que se extienda en Asturias la denominada 'alerta naranja', Cofiño ha explicado que esa no es una medida que tenga un soporte jurídico y que lo que supone es una "llamada de atención" a la población cuando se verifica que hay una evolución negativa de los datos, insistiendo en que extremen las precauciones. "Pero no implica más medidad", ha comentado. Cumplir las normas que ya están dictadas, ha insistido, es la clave para que no se tomen decisiones "más perjudiciales para todos".