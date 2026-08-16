El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo día 16 de agosto de 2026 en Asturias cielos nubosos con nubes bajas abriéndose amplios claros en las horas centrales, con alguna nubosidad de evolución en la Cordillera que pueden ir acompañadas de algunos chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional durante la tarde. Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas elevadas de la Cordillera. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en aumento, menos acusado en el litoral. Vientos flojos de norte y nordeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 20 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 21 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 21 y una máxima de 26.

En el mar, al oeste de Lastres viento componente nordeste fuerza 3 o 4. Marejadilla o marejada. Al este de Lastres, vivento componente ariable, principalmente Norte, fuerza 1 a 3. Rizada o marejadilla. En ambas zonas mar de fondo del noroeste en torno a 1 metro. Lluvia ocasional.