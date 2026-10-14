El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 14 de octubre de 2026

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 14 de octubre de 2026 en Asturias cielos nubosos durante la madrugada con brumas y probables nieblas dispersas, tendiendo a despejar durante la mañana. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, notable en todo el interior. Viento flojo variable con algún intervalo moderado del este en los litorales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 23.

En el mar, viento norte 2 o 3 arreciando pronto a este 3 o 4, rolando a sureste al final, temporalmente 5 en el este mar adentro al final. Rizada o marejadilla, aumentando a marejada al final mar adentro. Aguaceros.