El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 17 de octubre de 2026

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 17 de octubre de 2026 en Asturias predominio de cielos nubosos o cubiertos. Brumas y nieblas matinales que en la Cordillera podrán persistir gran parte del día. Se esperan precipitaciones, en general débiles, a lo largo de la jornada. Al final del día la cota de nieve podrá ubicarse en 1.800-1.900 metros.

Temperaturas en descenso, ligero en el litoral y moderado o localmente notable en zonas de interior. Los valores mínimos podrán registrarse al final del día. Viento del nordeste, más intenso en litorales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 18.

En el mar, viento norte o noreste 1 o 2 al principio, rolando a este o noreste y arreciando a noreste 5 o 6 por la noche. Al este de Peñas, temporalmente Variable 1 o 2 en torno a medianoche cerca de la costa. Rizada o marejadilla, aumentando a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo noroeste en torno a 2 metros. Lluvias y aguaceros desde la noche. Regular o mala.