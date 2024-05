Tomé califica de "insuficiente" la reforma de la Ley de Montes y pide incluir los acotamientos como aconsejan expertos

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado Covadonga Tomé ha calificado este lunes de "insuficiente" la reforma de la Ley de Montes de Montes y Ordenación Forestal en materia de incendios forestales, que se abordará esta semana en sesión plenaria a iniciativa del PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS.

En rueda de prensa, la parlamentaria ha señalado que es un "error" no contemplar los acotamientos como aconsejan, dice, tanto ecologistas como guardias forestales, bomberos o profesores universitarios, entre otros expertos.

Tomé, que lamenta que los grupos proponentes no hayan aceptado su enmienda para incluirlos, recuerda que durante los incendios registrados en Asturias el año pasado, el presidente Adrián Barbón habló de reconsiderar los acotamientos, aunque ahora no se contemplan.

Asimismo, apunta que en 2017 se suprimieron los acotamientos con el voto favorable de todos los grupos menos Podemos e insiste en su importancia para la prevención de incendios, la gestión del suelo o la recuperación de territorios quemados.

"No podemos ponernos del lado de esta propuesta que no atiende a las necesidades de Asturias", dice Tomé, que ha comparecido junto al profesor Alfredo Ojanguren, miembro de la Asociación Geotrupes, y María Ameigeiras, de Ecologistas en Acción, quien ha apuntado que si no se elimina "la posibilidad de beneficiarse tras un incendio, se está, de alguna manera, incentivando".

Igualmente, Alfredo Ojanguren resalta la importancia de los acotamientos para la regeneración de los ecosistemas, especialmente ante la crisis climática.