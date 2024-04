Tomé celebra el anuncio de Sánchez de continuar pero critica la "parafernalia" empleada

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tome, se ha referido al anuncio del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de continuar al frente del mismo y ha manifestado que celebra "el camino de democracia transparente, honesta y constructiva que tenemos que construir entre todas; lejos de los intentos de la derecha y de la extrema derecha de destruirla" pero también critica "la parafernalia" alrededor de una decisión presuntamente personal.

"Celebramos, lo primero, que no se envíe el mensaje de que las organizaciones mafiosas como "Manos Limpias" consigan sus objetivos con denuncias falsas", ha dicho Tomé.

No obstante se ha mostrado crítica con la parafernalia alrededor de una decisión presuntamente personal, así como la salida de esta crisis: "un simple 'me quedo', sin más, como si no hubiera ocurrido nada".

Además Covadonga Tomé ha vuelto a reivindicar el derecho de cualquier persona a la fragilidad, a la debilidad, a tener que pararse y reflexionar. "Y esto incluye al presidente del gobierno. No podemos deshumanizar la vida ni la política", ha dicho.