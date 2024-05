Tomé dice que la convocatoria de ayudas de rehabilitación energética en zonas rurales se quedó en "una tomadura de pelo"

OVIEDO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha denunciado este viernes que la convocatoria de ayudas sobre rehabilitación energética de viviendas de zonas rurales se haya quedado en Asturias "casi que en una tomadura de pelo, ya que se realizó la convocatoria y cuando se llevaban pocas ayudas concedidas tan pocas como 13 de las 60 que se resolvieron inicialmente se terminó el crédito".

En rueda de prensa Tomé ha explicado que cuando sel Programa de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes en Municipios de Reto Demográfico (Programa PREE 5000) se terminó el crédito, mientras otras comunidades autónomas solicitaron ampliaciones sucesivas de crédito hasta 11 veces, en Asturias se solicitó una única ampliación que además supuso una cantidad "relativamente pequeña de 400.000 euros aproximadamente".

"Esto quiere decir que cuando nosotros preguntamos por primera vez había 150 expedientes sin resolver a los que había que decirles ya que no porque no había crédito y por tanto no había posibilidad alguna de atenderlos, pero es que además se amplió el plazo para continuar haciendo solicitudes con lo cual si antes eran 150 ahora la última noticia que tenemos es que serán casi 400 las que están esperando", ha indicado Tomé.

La diputada del Grupo Mixto ha incidido en que ante esta sityuación hay personas y familias que iniciaron ya una serie de trámites, pidieron un proyecto que supone una inversión por muy importante, otras incluso que ya han comenzado la obra y ya han invertido una cantidad de dinero muy significativa que en este momento no saben si van a tener algún tipo de ayuda para compensar.

Recuerda además Tomé que el 12 de marzo su grupo preguntó en comisión al consejo de Gobierno por este asunto y entonces se comprometió a solicitar una nueva ampliación de ese crédito, pero a día de hoy "no sólo no tienen noticia, sino que las personas que estaban esperando continúan esperando".

"En la próxima comisión vamos a volver a preguntar para saber qué pasó con esa ampliación que nos prometió y que pueden esperar las personas que están comprometidas con esta ayuda y que no saben qué va a pasar con ella", ha indicado Tomé, que ha pedido a todos los afectados por este problema que contacten con su grupo para visibilizar la situación.

En este sentido Tomé ha estado acompañada por una de las afectadas por estas ayudas, Belén Mediavilla, que ha explicado que los requisitos que había que cumplir para presentar esta subvención, uno de ellos era un proyecto técnico de un arquitecto, lo que supone ya un importante gasto.

Ha indicado además que en su caso ya ha llevado a cabo una inversión de 9.000 euros y su expediente está, como el de otros muchos paralizados y no sabe lo que va a ocurrir,