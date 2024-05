Tomé: "No se puede volver a cometer el error de negociar la oficialidad con cuestiones fiscales o de otra índole"

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, se ha referido este domingo al anuncio del presidente Adrián Barbón de convocar a los grupos parlamentarios para buscar el consenso en torno a la reforma del Estatuto en lo referido a la oficialidad y ha asegurado que "no se puede volver a cometer el error de negociar esta oficialidad con cuestiones fiscales o de otra índole".

"No es suficiente reforzar la Ley de Uso de la Llingua, porque la oficialidad es un derecho de los asturianos y las asturianas. Es por eso que no se puede volver a cometer el error de negociar esta oficialidad con cuestiones fiscales o de otra índole, nuestras lenguas no son una moneda de cambio", ha dicho Tomé.

La diputada del Grupo Mixto ha manifestado además que le preocupa el discurso del PP sobre una obligatoriedad, porque a su juicio es "torticero".

"La oficialidad se construye en cada comunidad autónoma y, en esa construcción, PP y PSOE tendrán que posicionarse y ser claros. Nosotras somos clarísimas: Oficialidad ya", concluyó.