Trabajadores y usuarios de ALSA reclaman la recuperación de horarios y servicios anteriores a la pandemia

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada y el representante sindical de los trabajadores de ALSA y conductor, Juan Corte, han entregado este martes en el Registro municipal 2.500 firmas de usuarios y vecinos de Oviedo solicitando que la empresa normalice su actividad, tanto en lo referido a horarios como a los servicios, entre ellos la apertura de taquillas.

Los trabajadores, "que son quienes dan la cara ante los usuarios que pagan su impotencia con ellos", piden al Consorcio de Transportes que haga un "requerimiento urgente a la empresa para que cumplan los horarios establecidos en el contrato de concesión y los servicios que había antes de la pandemia".

"Se da la paradoja de que en algunas concesiones los viajeros se quedan sin servicio a partir de las cuatro de la tarde cuando antes lo tenían hasta las ocho; o en otros casos como la línea Oviedo-Gijón directo las franjas horarias son de 30 o 45 minutos, frente a los 15 minutos de antes, lo que indigna a los viajeros, que tienen toda la razón", ha indicado Corte.

También se siguen repitiendo los problemas ante la falta de personal en las taquillas donde han suprimido también a personal lo que lo que genera constantes y enormes colas en las estaciones con situaciones "caóticas" sin que la empresa se ponga ni colorada.

Y es que los trabajadores se preguntan el motivo por el que a esta empresa, que tiene el monopolio de buena parte de las líneas de transporte, "se le permite todo sin que se de ningún respeto a los usuarios y sin que cumplan las condiciones de los contratos de concesión".

"Creo verdaderamente que el Consorcio de Transportes se está equivocando porque lo que va a hacer la empresa es presentar pérdidas, cuando no hace nada por recuperar los servicios que estaban dando y respnder a la demanda de viajeros", ha indicado Corte que ha asegurado que la empresa aún mantiene en ERTE a parte de los trabajadores.

En la misma línea la edil de Somos, Ana Taboada, ha manifestado que lo que busca ALSA es "seguir su hoja de ruta, que pasa por generar malestar, provocar que los trabajadores realicen trabajos para los que no están obligados y recortar en personal para presentar pérdidas y después percibir unas subvenciones que no se ajustan a la realidad, ya que la realidad es que hay mayor demanda de transporte público que no atienden".

PETICIÓN AL EDIL IGNACIO CUESTA

Con las firmas y el escrito presentado en el registro los usuarios y trabajadores también se quieren dirigir al concejal de Oviedo, Ignacio Cuesta, que representa al Ayuntamiento de Oviedo en el Consorcio de Transportes, para que defienda a la ciudadanía frente a la empresa y exija que el servicio se ofrezca de manera garantista.

Taboada ha indicado que Cuesta dijo en el último pleno no conocer la situación de la estación de Oviedo ni las quejas de los usuarios, lo que a juicio de Somos es "un escándalo", ya que Cuesta está "a disposición de lo que diga la empresa ALSA".