Tres detenidos por desórdenes públicos en las protestas contra el mitin de Abascal (Vox) en Avilés

Imagen de las protestas contra el acto de precampaña del presidente de Vox, Santiago Abascal, celebrado este miércoles en Avilés. - SINDICATO DE ESTUDIANTES

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado la detención de tres personas por desórdenes públicos en el marco de las protestas contra el acto de precampaña del presidente de Vox, Santiago Abascal, celebrado este miércoles en Avilés.

El mitin tuvo lugar en la plaza de Camposagrado, donde Vox había convocado un acto público a las 19.00 horas con la vista puesta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La concentración había sido convocada previamente por Asturies Antifacista para las 18.30 horas en la plaza del Ayuntamiento, conocida como el Parche, bajo el lema "Paremos los pies al fascismu", con motivo de la visita del presidente de Vox a la ciudad.

Las protestas contrarias a la presencia del dirigente de Vox se desarrollaron en las inmediaciones del acto. Los manifestantes se concentraron en la plaza de España y algunos grupos intentaron acercarse al mitin por distintas calles, mientras la Policía mantenía el paso cortado.