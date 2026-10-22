Piden siete años de cárcel para un acusado de tráfico de cocaína y MDMA en Gijón.

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Área de Gijón solicita una pena de siete años de prisión para un acusado de tráfico de cocaína y MDMA en Gijón, en el juicio señalado para este jueves, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón.

Según una nota de prensa del Ministerio Fiscal, el procesado (1988), desde aproximadamente el mes de septiembre del año 2024 hasta la fecha de su detención, el día 14 de octubre de 2024, venía dedicándose en Gijón a la comercialización y/o distribución a terceras personas de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y MDMA a cambio de dinero y/o efectos valiosos.

Tanto en el momento de su detención como en los registros realizados en su domicilio y su trastero, ambos en Gijón, se aprehendieron 1.412,28 gramos de cocaína y MDMA, todo ello con un valor de 17.876,58 euros.

En su vivienda también se encontraron 15.890 euros procedentes de la venta de drogas. Además, cuando fue arrestado llevaba encima una navaja y una defensa extensible, la cual tiene categoría de arma prohibida.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, relativo a sustancias que causan grave daño a la salud, del artículo 368.1 del Código Penal y de un delito de pertenencia y porte de arma prohibida del 563, en relación con el 5 del Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Por ello, solicita que se condene al acusado, por el primer delito, a cinco años de prisión y multa de 53.629,74 euros, mientras que para el segundo delito le pide dos años de cárcel. También solicita para él el abono de las costas procesales y comiso del dinero y efectos intervenidos.