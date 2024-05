UGT pide a Sánchez que aproveche la marcha de Ribera a Europa para reorientar el ministerio y reforzar la industria

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha pedido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aproveche la marcha de Teresa Ribera, como cabeza de lista de los socialistas al parlamento europeo, para reorietar las políticas del Ministerio para la Transición Ecológica y reforzar el área de industria.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios con motivo del VI Comité de UGT Asturias. Para Lanero, "hay una oportunidad ahora" para trabajar "de otra manera". "No criticando al ministerio que había antes, pero esto hay que trabajarlo de otra manera. Se pueden producir cambios en ese ministerio, competencias, y se puede trabajar esto de otra manera, mucho más coordinada con industria", ha indicado.

El dirigente sindical incide en que hay decisiones que dependen de España e insta a poner en marcha una Ley de Industria y un Pacto de Estado por la Industria y la Energía, al tiempo que reclama una empresa pública energética, elevar al máximo la bonificación por emisiones de CO2 o declarar como estratégica la industria altamente intensiva en consumo eléctrico o la producción de acero.

Además, desde UGT urgen a que se reconozca el Estado de Palestina y apremian para que se convalide el respaldo del Comité de Derechos Sociales Europeos para reformar el subsidio por desempleo ya que "las indemnizaciones que hay en España ni son suficientes, ni son resarcitorias, como manda la Carta Social Europea".

Otro aspecto que demanda, con relación a la manifestación programada en Avilés en apoyo a la plantilla de Saint Gobain, es negociar la autorización administrativa para evitar que empresas "que deciden no invertir" y, por tanto, "no ser productivas" utilicen eso como argumento para "poner en marcha ERTEs y EREs".

En el ámbito autonómico, además de poner el foco en la negociación de la concertación social que prevé firmada antes del verano, ha destacado la importancia de impulsar "una especie de observatorio o de comisión de trabajo" para auditar la aplicación de la inteligencia artificial y el uso correcto de algoritmos en los procesos de producción.

RENOVACIÓN DE CONVENIOS

Por otra parte, se ha referido a la renovación de convenios colectivos en Asturias que afectan a unos 20.000 trabajadores. "Las patronales en Asturias tienen que ser conscientes de que hemos firmado un AENC --Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva-- a nivel estatal, que nos ha costado mucho tiempo negociarlo y acordarlo", remarca, apuntando que se fija en un 3% de subida salarial, con un 1% en caso de que la inflación sea superior.

Lanero incide en que "no se puede pretender en ninguna negociación" por parte de la patronal "rebajar" lo acordado a nivel estatal. "Ni siquiera debería de poder plantearse", dice, instando a no "intentar regatear" y obligar a hacer "movilizaciones porque no quieran respetar lo que sus representantes en Madrid han firmado".