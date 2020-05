UGT ve "fundamental" el acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de junio

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha considerado "fundamental" el acuerdo alcanzado entre Gobierno, patronal y sindicatos, para prorrogar los ERTE hasta el 30 de junio.

En unas declaraciones remitidas a los medios, ha explicado que los expedientes temporales reguladores de empleo son "el instrumento más eficaz" para garantizar el empleo en una situación "tan difícil" como la actual crisis.

En dichas negociaciones se mantienen los beneficios sociales a trabajadores y las ayudas a las empresas para que el ERTE no compute como paro y para bonificar las cuotas de la seguridad social a las empresas.

el texto de este preacuerdo, que podría sufrir modificaciones de última hora para conseguir el sí definitivo de la patronal, contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTEs de fuerza mayor derivados del Covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad).

No obstante, por acuerdo del Consejo de Ministros, se podrán prorrogar estos ERTEs "en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio".

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press y que está elaborado en forma de Real Decreto-ley, establece que no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales. Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que, a 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores.

El texto contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre.

De acuerdo con este borrador del preacuerdo, que será sometido este viernes a la consideración de los órganos de dirección de las organizaciones sindicales y empresariales, a partir del desconfinamiento se facilitará la transición de ERTEs de fuerza mayor a ERTEs por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción y se permitirá que estos últimos se tramiten mientras estén vigentes los primeros.