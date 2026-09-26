La unidad de neumología intervencionista del HUCA muestra su experiencia a profesionales de fuera de Asturias

Formación de la unidad de Neumología - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Endoscopia y Neumología Intervencionista del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), recientemente acreditada como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud, ha acogido esta semana una nueva edición de su programa internacional de formación en criobiopsia mediastínica guiada por ecobroncoscopia (Cryo-EBUS).

La técnica, desarrollada y estandarizada en el hospital asturiano, ha transformado el diagnóstico de las lesiones mediastínicas y del cáncer de pulmón.

En esta ocasión, han participado profesionales procedentes de Croacia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Turquía y España han participado en las sesiones teóricas y prácticas organizadas por el equipo del HUCA. Entre ellos figuran Olcay Ayçiçek y Funda Öztuna (Turquía); Luigi Paladini, Giorgio Fumagalli y Giulio Abbadessa (Italia); Michal Poznanski y Renata Zagdanska (Polonia); Sonja Badovinac y Denis Baricevic (Croacia); Janete Alves y Nuno Ferreira (Portugal); el doctor Sujoy Saikia (Reino Unido), y Julen Moraza (España).

El programa formativo se centra en la criobiopsia mediastínica guiada por ecobroncoscopia (Cryo-EBUS) mediante el método Ariza-Pallarés, una innovación nacida en el HUCA que permite obtener muestras histológicas de alta calidad a través de un procedimiento mínimamente invasivo, seguro, ambulatorio y de corta duración.

Los resultados obtenidos por la unidad muestran una rentabilidad diagnóstica del 96%, ausencia de complicaciones significativas y una reducción de la necesidad de rebiopsias y procedimientos quirúrgicos más invasivos.

El mediastino es el espacio situado en el centro del tórax, entre los pulmones. En esa región anatómica pueden darse lesiones de muy distinta naturaleza, como adenopatías (inflamaciones de ganglios) a linfomas y otros tumores sólidos. La técnica desarrollada en el HUCA permite extraer tejido de la lesión para su posterior análisis. Se llama criobiopsia porque la muestra se extrae mediante el uso de frío extremo.

Más de 600 profesionales se han entrenado ya en Oviedo y la metodología desarrollada por el equipo asturiano se ha implantado en más de 80 unidades nacionales y en más de 30 centros internacionales.