Vaquero (PSOE) anima a repensar el modelo de aparcamientos tras la propuesta de ampliación de la ORA

"Habrá gente que para ir a trabajar no se pueda permitir pagar una zona ORA", advierte sobre la ampliación propuesta

GIJÓN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Tino Vaquero, ha opinado este miércoles que seguramente haya que repensar el modelo de los aparcamientos en la ciudad, toda vez que hay una propuesta de ampliación de la ORA, tanto en zona como en horarios, para paliar las pérdidas por el descenso de las plazas de zona azul.

Vaquero, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha considerado que todo ello requiere estudios y una reflexión.

Ha advertido, eso sí, de que con políticas de efecto llamada del vehículo al centro de las ciudades es "imposible" regular el estacionamiento.

A su juicio, ahora mismo hay una regulación que data de mucho tiempo atrás y las ampliaciones siempre traen problemas. En este sentido, ha incidido en que va a haber opiniones muy diferentes. A este respecto, ha recalcado que donde pongas la frontera, que es el barrio al que les vas a dar más presión, los vecinos no estarán tan de acuerdo con la ampliación de la ORA.

Dicho esto, ha recalcado que ante las propuestas de la Empresa Mixta Tráfico, es el Gobierno municipal quien decide cuáles se llevan a cabo, y, en caso de aplicarse, habrá que modificar la Ordenanza de Tráfico con función a los cambios.

Con todo, ha apuntado que hay que ser muy prudente con los cambios en la zona ORA y hablar antes con el mayor número de personas posibles y no solo sus representantes vecinales.

Entre estos cambios, ha señalado que se habla de una zona única o de que un residente pueda aparcar en otra zona. Dicho esto, ha llamado la atención sobre que la ampliación de la ORA puede derivar que haya zonas que se saturen mucho más que otras.

"Hay una casuística grande, hay que ser prudente", ha insistido Vaquero. El edil socialista, que ha criticado la ordenanza "fake", sin ningún tipo de consecuencias, que se quiere hacer en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada, ha advertido de que no se quiere hacer restricciones para no obligar a vecinos a comprar coches con distintivo DGT, pero se hacerlo a través de la tasa de la ORA genera "problemas y dificultades".

Sobre ello, ha indicado que habrá gente que para ir a trabajar no se pueda permitir pagar una zona ORA. Incluso, ha apuntado que si de lo que se trata es de fomentar la rotación, no puede ser que pagues para todo el día y no muevas el coche.