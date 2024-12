Vegas (Convocatoria) defiende unas cuentas "que pivotan sobre la vivienda, la salud mental y la juventud"

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, grupo que gobierna en coalición en Asturias con el PSOE, ha defendido este viernes el proyecto de presupuestos regionales paras 2025 porque "pivota sobre la vivienda, la salud mental y la juventud".

En el pleno de totalidad celebrado en la Junta General del Principado de Asturias, Vegas ha puesto en valor el trabajo realizado para elaborar el proyecto, ya que, aunque nominalmente pueda parecer que existe un aumento en los presupuestos, la realidad es distinta por la subida del IPC o el coste de suministros. "La situación era más compleja que la del año pasado", ha indicado.

"Como no puede ser de otra manera, en el presupuesto queda patente el carácter eminentemente social de las políticas públicas que defendemos", ha subrayado.

Ha criticado la propuesta del PP de bajar impuestos. "Si reducimos ingresos, las matemáticas más elementales nos indican que habría que reducir también gastos e inversiones, pero ustedes nunca dicen cuáles", les ha reprochado.

Ha tildado de "irresponsables" a los diputados del PP por no aportar propuestas y les ha invitado a tomar ejemplo de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. De la enmienda de totalidad, Vegas no ha querido hablar "para no darles publicidad".

Finalmente, las enmiendas de totalidad que habían presentado PP y Vox en el debate han sido rechazadas con los votos del partido que sustenta al Gobierno asturiano (PSOE y Asturies IU-Más País-IAS) más los dos diputados del Grupo Mixto, el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, y la parlamentaria Covadonga Tomé.