Vox acusa al PP de "lastrar el desarrollo de la política cultural de la ciudad"

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Vox Oviedo, Alejandra González, ha advertido este sábado de que el PP "está lastrando el desarrollo de las políticas culturales de Oviedo por una falta evidente de visión, planificación y por una ausencia total del modelo cultural de ciudad".

González ha asegurado que las políticas en el ámbito cultural del equipo de gobierno han dejado a la ciudad "anclada en el pasado" y ha abogado por hacer una apuesta firme por la innovación y dinamización de la oferta cultural para que represente, alcance e incluya a todos los grupos sociales que forman parte de la sociedad ovetense.

"El recorte cultural no puede servir de excusa para que el equipo de gobierno no haga un uso eficaz de los recursos disponibles que redunden en una excelente oferta cultural. No se trata de gastar más, sino mejor", ha explicado la concejala.

La edil ha recordado que la candidatura para convertir a Oviedo en Capital Europea de la Cultura 2031 se presenta como una gran oportunidad para proyectar la ciudad a nivel internacional y fortalecer su tejido cultural. "El alcalde, Alfredo Canteli, sigue empeñado en retroalimentarse y engañar a los ovetenses con la ilusión de poder poner en marcha espacios e infraestructuras que llevan años en el olvido", ha señalado.