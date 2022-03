Vox afirma que se está "pervirtiendo" la candidatura a la Unesco al seguir "el criterio de la izquierda"

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, ha asegurado este lunes que el equipo de gobierno --PP y Ciudadanos-- está "siguiendo el criterio de la izquierda" y "pervirtiendo" la propuesta inicial para que Oviedo presentara su candidatura ante la Unesco para ser ciudad patrimonio de la humanidad.

En ese sentido, ha recordado que el PSOE proponía incluir en ella el patrimonio industrial y no ceñirla a la "ciudad sagrada" con los elementos del Prerrománico que ya son patrimonio mundial, algo a lo que ahora se ha sumado el Equipo de Gobierno, según ha explicado.

Por eso, ha recordado que eso no es lo que se aprobó en su momento en el Pleno y ha alertado de que la Unesco "se va a reír de nosotros" ante una candidatura que no le parece "sería" al convertirse en un "cóctel" que incluye incluso "cosas que todavía no existen", como la peatonalización o recuperación de zonas abandonadas.

Coto lo ha indicado así en una rueda de prensa donde ha anunciado que van a solicitar al Ayuntamiento los informes de los técnicos sobre la reparación del mosaico del Paseo de los Álamos y sobre la candidatura a la Unesco, donde ha aprovechada para lamentar el "abandono" que su juicio sufre el patrimonio de la capital asturiana, cuando es "el mejor reclamo turístico de la ciudad".

En ese sentido, ha criticado el "estado lamentable" del mosaico del Paseo de Los Álamos y que el Gobierno local alegue que va a dilatar su arreglo a 2023 por las obras del parking de La Escandera, pero "nunca más se volvió a hablar" de ese informe, por lo que van a solicitarlo "para saber si existe".

Por otro lado, sobre la candidatura de la ciudad como patrimonio mundial, Coto ha criticado que en la comisión de expertos para la misma "no hay especialistas en candidaturas para la Unesco" y ha reclamado saber si tiene "fundamento" que desde el Principado se haya indicado que Oviedo no puedo presentarse antes de cinco años.