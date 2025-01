Vox afirma que el Principado fomenta un "marco soviético" con "guetos" con el programa 'Alquilámoste'

OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha calificado el programa 'Alquilámoste', de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos (IU), de "fomentar un marco soviético al uso de los comunistas que creará guetos".

A través de nota de prensa, el diputado Gonzalo Centeno ha acusado al consejero del ramo, Ovidio Zapico, de "querer el control público de la vida y las haciendas". En ese sentido, ha calificado al programa de alquiler del Principado de una "intervención de los precios" y de ser "lo más reaccionario y absurdo en cualquier economía".

"La necesidad perentoria de vivienda de las clases más desfavorecidas de la población queda sujeta a la intervención de precios, a la intervención en la modalidad de contratación y a la subvención de las dos partes contratantes con cargo a la generalidad de los contribuyentes", ha afirmado.

El diputado ha indicado que con ese programa "si el alquiler no se paga, se resarce al propietario con el dinero de los contribuyentes. Y si el inquilino no puede pagar, no ya el precio de mercado sino el intervenido, se le subvenciona con cargo al contribuyente".

Además, ha denunciado que "se intenta excluir a la iniciativa privada de la promoción de vivienda" y que "la oferta de vivienda digna huirá de estas 'soluciones habitacionales' y todo correrá a cargo de los contribuyentes!.