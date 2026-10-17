Vox critica a Barbón por dejarles fuera de la ronda de reuniones para negociar los presupuestos

Archivo - La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, este miércoles en la Juna General. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, ha lamentado la decisión del Gobierno de Adrián Barbón de excluir a su formación de la primera ronda de reuniones para negociar los presupuestos autonómicos de 2027, después de que el Principado anunciara contactos con el resto de fuerzas parlamentarias.
A través de una nota de prensa López ha denunciado que el Ejecutivo socialista deje fuera de estas conversaciones a Vox, una fuerza que recuerda "representa a más de 53.000 votantes asturianos", y ha cuestionado que realmente exista esa voluntad de diálogo que proclama el presidente de manera constante.
"Barbón no quiere escuchar a Vox porque su prioridad no son los asturianos, sino mantenerse en el sillón a cualquier precio. Excluirnos de la negociación es también dar la espalda a los más de 53.000 asturianos que confiaron en nosotros", ha señalado la portavoz de la formación.
La portavoz ha asegurado que Vox tiene una posición clara sobre las cuentas públicas que necesita Asturias: "menos impuestos para que las familias dispongan de más dinero, eliminación del gasto clientelar e inversiones realistas con plazos de ejecución definidos".
López ha advertido de que aprobar unas cuentas cada vez más elevadas no garantiza una mejora de los servicios públicos si no van acompañadas de una gestión eficaz y de medidas para reducir las trabas administrativas.
"Asturias no solo necesita unos nuevos presupuestos. Necesita unos presupuestos que se ejecuten con buena gestión, menos burocracia y menos impuestos. De nada sirve anunciar inversiones millonarias si después no se materializan", ha defendido.