Vox demanda más medios y personal para la Policía Local ante "el aumento de la tasa de criminalidad"

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha demandado este lunes más medios personales y materiales en la Policía Local de Oviedo tras "aumentarse la tasa de criminalidad". "La incorporación de 35 nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local es una buena noticia, pero está lejos de alcanzar la cifra deseada para que la seguridad en nuestras calles sea un hecho y no una cortina de humo", ha señalado Peralta.

Así, la concejala ha advertido de que los recursos públicos y el personal destinado a garantizar la seguridad de los ovetenses continúan estando mal gestionados.

Ha recordado que desde su formación llevan meses señalando que la falta de efectivos se está supliendo con horas extraordinarias, pero no en tareas prioritarias como las patrullas policiales, que son las que realmente generarían una percepción de seguridad. "En comparación con 2023, las infracciones penales totales han aumentado un 4,1%, con un preocupante incremento del 14,3% en los robos con violencia e intimidación y del 6,5% en los hurtos. Estos datos reflejan una realidad que los vecinos ya sienten en su día a día: la inseguridad en muchas zonas del municipio está creciendo", ha alertado.

Asimismo, la portavoz de Vox ha subrayado un aumento del 29,1% en los delitos contra la libertad sexual y en las agresiones sexuales con penetración, que se han duplicado, con un incremento del 100%.

"Ante estas cifras, el equipo de gobierno del PP debe replantearse sus políticas contra la violencia sexual, que claramente no están funcionando. Los puntos violetas, las charlas, los pañuelos y los minutos de silencio no sirven de nada si no se aplican políticas efectivas y si no se refuerzan los cuerpos de seguridad con los recursos humanos y materiales necesarios", ha sentenciado.