Vox exige al Principado que revele las ubicaciones alternativas para el recurso de menores pensado para La Florida

Archivo - La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Carolina López, ha exigido al Gobierno del Principado presidido por Adrián Barbón que haga públicas "todas y cada una" de las ubicaciones alternativas que está estudiando para el recurso de menores previsto inicialmente en La Florida, en Oviedo.

"Exigimos al Gobierno que diga exactamente cuáles son las alternativas que está barajando. Todas y con total transparencia. Los asturianos tienen derecho a saber qué pretende hacer el Principado y dónde", ha reclamado López tras conocerse que Derechos Sociales busca otros emplazamientos.

La portavoz de Vox considera que la decisión vuelve a demostrar que las preocupaciones expresadas por los vecinos de La Florida debían ser escuchadas.

"Si el propio Principado reconoce ahora que no quiere ubicar a estos menores en un lugar donde puedan producirse problemas, que explique claramente cuáles son esos problemas y por qué busca otra ubicación. Lo que no puede hacer es sacar el recurso de La Florida y trasladar la incertidumbre al siguiente barrio", ha señalado.

López ha insistido en que Vox mantendrá su posición ante los nuevos repartos de menores extranjeros no acompañados que puedan llegar a Asturias. "Nuestra alternativa es clara. Cero menas derivados de las políticas de reparto de Sánchez. Los menores deben ser reunificados con sus familias en sus países de origen. Cambiar el nombre del barrio no soluciona el problema", ha subrayado.