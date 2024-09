Vox exige soluciones para el consultorio de Collanzo, "ejemplo visible de que la sanidad no llega a todos"

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Asturias, Sara Álvarez Rouco, ha exigido este lunes soluciones para el consultorio de Collanzo, "ejemplo visible de que la sanidad no llega a todos los asturianos" ya que "este consultorio, tal y como lo tienen los socialistas, es como retroceder en la máquina del tiempo: Ni medios, ni local adecuado, ni intimidad para los pacientes en pleno siglo XXI".

Álvarez Rouco ha estado acompañada por el portavoz en el Ayuntamiento de Aller, Antonio del Peño, en el consultorio de Collanzo, en donde se ha manifestado muy crítica porque "la consejería sigue traicionando la promesa que los socialistas hicieron a los alleranos hace 30 años. Tres décadas es tiempo más que suficiente para haber dado solución. Así que decir que lo de este ambulatorio es urgente es quedarse muy corto, es casi darles una excusa y otra oportunidad a Barbón y a los suyos. Por eso preferimos decir que lo mejor sería que se fuesen de una vez".

"Un gobierno -prosigue la diputada de Vox Asturias- que lleva discriminando a los ciudadanos de Aller y, por extensión, a todos los del mundo rural no merece seguir gobernando. Desde Vox ya hemos preguntado en más de una ocasión en la Junta General por este asunto".

Sara Álvarez Rouco quiso dejar claro que "si no incluyen en los presupuestos una partida adecuada para construir un ambulatorio nuevo en Collanzo es porque no quieren, y de eso tendrán que responder ante los alleranos. Muchos medios para asociaciones de su cuerda, mucho dinero para atender y habilitar centros de acogida a inmigrantes ilegales menas, pero para esto no. Para el día a día de la atención médica de los alleranos y de todos los asturianos no hay dinero".

Por eso ha indidcado que "los socialistas mienten en todo. Hacen políticas falsas o de conveniencia. Pretenden que la crisis demográfica se resuelva y no contratan pediatras, como en Collanzo, que no lo tiene. Dicen que quieren repoblar el mundo rural y Collanzo, como muchos otros pueblos, tiene un consultorio que es una broma de mal gusto. ¿Cómo va a quedarse la gente a vivir aquí, o cómo va a venir?", se ha preguntado la diputada de Vox, que exige una solución para este consultorio.