Vox exige la supresión inmediata del peaje del Huerna y critica la "sumisión" de Barbón ante el Gobierno central

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha exigido la supresión inmediata del peaje del Huerna, al considerar que el Gobierno de Adrián Barbón mantiene a los asturianos pagando por su "sumisión" ante el Ejecutivo central y "no enfrentarse" a Pedro Sánchez.

En concreto, según López, "Adrián Barbón se envuelve en un lenguaje jurídico grandilocuente para ocultar una realidad muy sencilla: que el PSOE no quiere enfrentarse al Gobierno de Pedro Sánchez y prefiere que los asturianos sigan pagando".

Para la portavoz, el último comunicado del Principado en referencia a esta problemática "es una sucesión de autosatisfacción y propaganda institucional que no aporta ni una sola solución inmediata a los usuarios del Huerna". López ha calificado de "tomadura de pelo a los asturianos" que se hable de "estrategias coherentes y de procedimientos reglados mientras se mantiene uno de los peajes más injustos de España".

Según López, el Ejecutivo autonómico intenta desviar responsabilidades recurriendo al pasado y ha insistido en que "el problema no es quién prorrogó el peaje hace 25 años, sino quién gobierna hoy y quién tiene capacidad política para ponerle fin".

López ha concluido asegurando que "el peaje del Huerna no es un problema técnico ni jurídico, es un problema político" y ha advertido de que "mientras Barbón siga más preocupado por no molestar a Sánchez que por defender a Asturias, los asturianos seguirán pagando el precio de esa sumisión".