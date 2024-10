Vox no logra apoyos para frenar la modificación de la ley de turismo que regulará las viviendas vacacionales

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta ha rechazado este miércoles, con la abstención del PP, la enmienda a la totalidad presentada por Vox a la modificación de la Ley de Turismo que busca, entre otras cosas, regular las viviendas turísticas. Al igual que ocurrió con la enmienda que presentaron a la Ley de Escuelas infantiles, la presentación de esta segunda enmienda levantó las críticas de los grupos hacia la intervención de la diputada de Vox, Carolina López, que acusó al Gobierno de padecer "diarrea legislativa".

López fue la encargada de defender la enmienda replicando al Gobierno que "las mejores leyes socialistas en Asturias son las que no entran en vigor". "Las leyes, señora Llamedo, no se hacen como churros, ni se sacan del rincón del vago. Una ley no es simplemente escribir un preámbulo, una serie de artículos y unas disposiciones. Es mucho más serio", ha dicho López.

Así ha indicado que Vox considera que es necesaria una regulación, pero ordenada y homogenizada de índole nacional que proteja tanto a propietarios como a usuarios. Por eso ha manifestado que su enmienda a la totalidad se basa "única y exclusivamente en motivos técnicos y jurídicos".

"Si hemos presentado una enmienda a la totalidad es porque no hay por dónde coger esta ley que han presentado el propio Gobierno. Las enmiendas parciales serían simples parches que no mejorarían el sector turístico", ha dicho.

CRÍTICAS DEL RESTO DEL HEMICICLO

La vioceconsejera Gimena Llamedo ha defendido la reforma propuesta que "surge del consenso y el diálogo con los sectores implicados, empezando por el sector turístico, con los agentes sociales, con los ayuntamientos asturianos". "Es un paso que hemos dado acompañados", ha dicho.

"Es una reforma coherente con la regulación de alquileres turísticos que se está impulsando desde el Gobierno de España y también desde otras comunidades autónomas. Para materializar esta reforma hemos escuchado y mucho a expertos y expertas. Hemos estudiado los datos, analizado las realidades, observando las tendencias en otros lugares y también comparando los resultados de las diferentes políticas públicas aplicadas", ha explicado Llamedo.

La diputada socialista, Lidia Fernández, ha lamentado que lo único que busque Vox sea "llamar la atención y buscar su minuto de gloria a costa, en este caso, del sector turístico".

Desde el PP, la diputada Sandra Camino, ha mostrado su rechazo a la enmienda a la totalidad de Vox y ha indicado que desde su grupo trabajarán las enmiendas parciales como principal objetivo para solventar los "muchos problemas" que a su juicio tiene el texto normativo que "adolece, bajo su punto de vista también de carencias técnicas".

Por su parte el diputado de IU, Xabel Vegas, ha indicado que "esta reforma a la ley del turismo ha sido un primer paso para evitar la especulación con un bien de primera necesidad a través de las viviendas de uso turístico" y ha añadido que seguirán dando pasos para intervenir en el mercado hasta donde el ordenamiento jurídico nos permita

El diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha indicado que tras leer la propuesta de Vox y escuchar a su portavoz sigue sin tener claro que alternativa es la que proponen. "Ustedes no proponen una legislación clara o no explican qué es lo que ustedes quieren hacer en relación con las viviendas de uso turístico", ha indicado Pumares.

Por su parte la también diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha sido muy crítica con la intervención de Vox. "Son absolutamente previsibles, tanto en la ausencia absoluta de argumentos como en el tono de sus enmiendas jalonadas de socialcomunismo o del fantasma del atentado contra la propiedad privada", ha lamentado Tomé.