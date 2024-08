Vox pide al consejero de Medio Rural que "deje de darle a la lengua" y proteja a los ganaderos frente al lobo

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox Asturias en la Junta General del Principado, Carolina López, ha exigido este jueves al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, que deje de "darle a la lengua" y "actúe y proteja" de una vez por todas a los ganaderos que "con estas políticas socialistas, demagogia y falsas promesas se están extinguiendo".

López ha realizado estas declaraciones tras el último episodio de ataques del lobo acontecido en la localidad gijonesa de Caldones, donde han aparecido dos reses muertas por ataques del cánido.

La responsable de Vox advierte de que "la situación que viven los ganaderos con la sobreprotección del lobo permitida por los socialistas es insostenible porque cada día se producen ataques del lobo y cada día hay más muertes de cabezas de ganado sin que el gobierno socialcomunista de Asturias haga nada".

"Los socialistas dicen que quieren sacar al lobo del LESPRE -comenta la diputada y portavoz en materia de agroganadería-, pero después vemos como los diputados socialistas asturianos en el Congreso votan a favor de seguir protegiéndolo". Por ello indica que "las palabras se las lleva el viento, las falsas promesas y las mentiras del gobierno tienen las patas muy cortas y están causando un gran perjuicio a todos los ganaderos. Con este desgobierno socialcomunista son los ganaderos los que están en peligro de extinción y no el lobo".

López advierte de que "no basta con pagar los daños por el lobo, que encima se pagan tarde, mal y a veces nunca; los ganaderos no merecen este ataque por parte del gobierno tanto nacional como regional, ambos socialistas y comunistas. Con su inacción son responsables de la situación que sufren en el medio rural sobreprotegiendo al lobo. No se puede sobreproteger a una especie dañina para el campo a costa del sufrimiento de los ganaderos", concluye.