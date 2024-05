Vox reclama una tarjeta para residentes que les permita aparcar en zona azul

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Elena Figaredo, ha dirigido un escrito a la Comisión de Economía para ser debatido la próxima semana en el que reclama implantar una tarjeta para residentes que permita estacionar en zona azul.

Ha explicado que, si bien la finalidad de la implantación de la zona azul era en su origen para aprovechar al máximo las plazas de aparcamiento facilitando la rotación de vehículos en zonas con mucha afluencia de vehículos, se está observando cómo ese propósito se ha transformado y la zona azul ha pasado a ser una "zona de exclusión" donde miles de vehículos no pueden aparcar.

Figaredo considera que actualmente la zona azul tiene un "afán meramente recaudatorio" ya que si realmente el propósito fuese fomentar la rotación de vehículos no se permitiría renovar el tique sin antes retirar el coche.

"El Ayuntamiento de Oviedo ingresará 3.280.000 euros en 2024 por la zona azul, que es uno de los ingresos municipales más suculentos. Mientras los vecinos lo pasan mal, el Ayuntamiento va incrementando su recaudación", ha criticado.

A juicio de Vox, el Ayuntamiento tiene que mejorar las zonas de aparcamiento para evitar aglomeraciones y facilitar el estacionamiento próximo a los comercios y servicios, fundamentalmente para las personas que más lo necesitan, como ancianos, embarazadas, residentes y familias con hijos menores, especialmente las numerosas.

Ve "llamativo" que el Ayuntamiento no disponga de una tarifa reducida para los residentes que permita estacionar dentro del barrio correspondiente sin límite de tiempo. Además, propone que los titulares de esa tarjeta no estén sujetos a las mismas restricciones de movilidad que el resto de los conductores con la futura implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), de manera que puedan seguir usando su vehículo por el interior de la zona independientemente de que disponga o no del distintivo medioambiental de la DGT.