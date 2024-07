Vox replica a Lastra y a Llamedo que la responsabilidad de la no aprobación del techo de gasto es del PSOE

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, se ha referido este jueves a la no aprobación del techo de gasto en el Congreso de los Diputados y ha replicado a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra y a la viocepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que la la culpa de que no se apruebe es que el PSOE no tenga mayoría parlamentaria.

"No por gastar mas un presupuesto es mejor, hay que ver a qué se destina y si luego se ejecuta", ha destacado Jové, que ha indicado que antes de pedir responsabilidades Lastra debería tener muy claro que la responsabilidad es la de quien no tiene mayoría parlamentaria en Madrid.

Gonzalo Centeno explicó que los representantes de Vox en el Congreso votaron que no a ese techo del gasto porque "el aumento del gasto no financiero en un 3,2% que preveía el PSOE supone un correlativo incremento de la presión fiscal, nada nuevo viniendo de un gobierno socialcomunista que legisla con un claro afán recaudatorio y que ha subido 69 veces los impuestos desde que alcanzó el poder en el mes de junio del año 2018 con la correlativa pérdida del poder adquisitivo de hogares y familias" y, para mayor abundamiento, señaló que el gobierno de Sánchez "ha llevado a cabo el mayor incremento de la presión fiscal de todos los países de la Unión Europea entre los años 2019 y 2022".

Acompañado del también diputado Javier Jové, el parlamentario de Vox ha incidido en que solo con la prórroga presupuestaria de 2024, ya que estamos aplicando los presupuestos que había en 2023, Asturias ha perdido más de 120 millones en financiación procedente del Estado puesto que hasta la fecha no se han establecido mecanismos de actualización.

"Y la prórroga presupuestaria fue responsabilidad exclusiva de Pedro Sánchez, que ni siquiera presentó el documento a la Cámara ya que renunció a elaborar los presupuestos, consciente de que no iban a ser aprobados", advirtió Gonzalo Centeno.