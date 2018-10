XsP propone que la Empresa Mixta de Tráfico asuma la gestión directa para abaratar el coste para el Ayuntamiento

Publicado 25/09/2018 14:50:48 CET

GIJÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP) en el Ayuntamiento de Gijón David Alonso ha avanzado este martes que solicitarán cambios en el convenio de la Empresa Mixta de Tráfico (EMTG), de forma que asuma su gestión directa, lo que repercutiría a la baja en el coste que abona el Consistorio, así como modificar, al alza, el canon que recibe.

Alonso, en rueda de prensa en el Consistorio acompañado del representante de XsP en el Consejo de Administración de la EMTG, Juan Miguel Piedehierro, ha respondido, por otro lado, al concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Esteban Aparicio (Foro), que el cambio del canon no se ve afectado por la prórroga de las Ordenanzas Fiscales, sino que es fruto de negociación del convenio, si se tiene voluntad de modificarlo.

Es más, sobre esta último asunto, ha cuestionado la negociación que realiza el Ayuntamiento cuando de 192.000 euros de ingresos de la EMTG en 2017, las arcas municipales solo perciben un total de 6.000. Es por ello, que llevarán iniciativas para mejorar el convenio tanto al Consejo de la EMTG como a la Comisión de Movilidad, y si es preciso al Pleno.

Por su parte, Piedehierro ha criticado la prórroga del convenio hasta 2032 aprobada, ya que no aporta prácticamente nada la empresa al Ayuntamiento. A su juicio, no tiene sentido y no responde lo que se pactó en 1996, año de creación de esta empresa mixta, a la que pertenecen Ayuntamiento y la sociedad mercantil Eysa.

Ha llamado la atención, entre otras cosas, que entre el año 1996 y 2017 el reparto beneficios fue "cero" para el Ayuntamiento, que el pasado año solo cobró el 38 por ciento de las multas de la grúa y, fuera de la concesión, 6.000 euros al año por el parking de Peritos.

Asimismo, ha remarcado que Eysa, por su lado, cobra a la EMTG, en concepto de alquileres del local del depósito municipal, en 2017, un total de 194.588 euros. Un contrato de alquiler que termina en 2021 y sobre el que no se sabe si se va a renovar, según él.

A esto ha sumado otra partida en concepto de servicios exteriores, por la gestión de la EMTG, por importe de 438.908,14 euros, aunque no se sabe a qué corresponde en detalle. Ha explicado, a este respecto, que en 1996, cuando se constituyó la empresa, la propuesta de Eysa fue que se encargaría de la gestión administrativa y contable de la EMTG por 271.957, 98 euros, cifra que se fue actualizando de acuerdo al IPC. Según él, en 22 años no se discutió esa cantidad y tampoco se audita.

Por todo ello, ha opinado que existe una descompensación importante entre lo que percibe cada una de las partes con relación a su participación en la EMTG. Ha insistido, en este caso, en que no entienden que en 22 años no se entró a valorar la situación y corregirla, como pueda ser a través de la recuperación de la gestión ordinaria de la EMTG. Para él, no tiene ningún sentido que la EMTG no pueda ni ordenar los pagos.