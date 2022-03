"Ya basta de mentir", replica González al "chantaje" de Foro sobre no edificar en el Plan de Vías

"Pueden estar tranquilos", dice la regidora sobre el aparcamiento disuasorio en altura

GIJÓN, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), se ha mostrado tajante este lunes ante la necesidad de edificar en el Plan de Vías, primero por un motivo económico, para generar plusvalías, y después para contribuir a la construcción de una ciudad "concentrada".

"Ya basta de mentir", ha remarcado la regidora gijonesa sobre el hecho de que Foro, cuando gobernaba, propuso la máxima edificación y ahora en la oposición respalda no construir y crear un gran 'bosque' verde en la zona centro. Al tiempo, ha recalcado que el Gobierno no aceptara "chantajes", sobre el condicionante de Foro para dar su apoyo al nuevo convenio.

"Yo en general a Foro no le doy ninguna credibilidad", ha insistido González, a lo que ha recordado que Foro tenía que haber hecho una estación cuando gobernaron y no la hizo. "No le dio la gana y no hay estación", ha asegurado en una entrevista concedida este lunes a la cadena Ser Gijón y recogida por Europa Press.

Por otro lado, sobre el aparcamiento disuasorio en altura que el Principado ha proyectado en el entorno de la avenida de Portugal, ha sostenido que es "totalmente falso" que se vayan a hacer cuatro alturas y vaya a estar pegado a los edificios.

Es más, ha indicado que será en zona público y que este tipo de aparcamientos ya los contempla el Plan General de Ordenación (PGO). "Pueden estar tranquilos", ha asegurado a los vecinos del barrio.

También tranquila se ha mostrado la alcaldesa ante la nueva licitación de las obras de ampliación del hospital de Cabueñes, a la que se han presentado nueve ofertas. "Cubre perfectamente lo que va a costar", ha opinado sobre el hecho de que se haya duplicado el presupuesto de la licitación.

En esta línea, ha señalado que el Ayuntamiento también está revisando contratos por el encarecimiento de las materias primas y también habrá que hacerlo, según ella, por el aumento de los costes energéticos. No en vano, ha apuntado que deben costear la luz de muchos edificios públicos y del alumbrado, si bien ha resaltado que se está en plena transición hacia un consumo más eficiente.

En todo caso, ha mostrado su deseo a que se disgregue del mix energético para que no todo compute y así pueda bajar la factura no solo para el Ayuntamiento, sino para empresas y familias también.

Preguntada por el paseo del Muro, ha indicado que se propone un continuo a través de una plataforma única y con un lineal serpenteante donde haya zonas estanciales para actividades deportivas o de ocio. El presupuesto estimado es de 12 millones de euros.

Relacionado con ello, ha indicado que de los 17 millones de euros inicial de fondos europeos que espera el Ayuntamiento, algunos están aún a la espera de la resolución definitiva, como es la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada, y otros ya en marcha los pliegos, como es un proyecto de digitalización. Con todo, ha señalado que el grueso podrán empezar a licitarse a partir de mayo o junio.

ORDENANZA DE TERRAZAS

En cuanto a la modificación de la Ordenanza de Terrazas, ha insistido en que en este mandato no daría tiempo a completar la tramitación, pero sí que quieren iniciar una negociación con los afectados --hosteleros y vecinos--, para busca definir un punto de buena convivencia que permita redactar la norma.

Respecto a las quejas vecinales por el vial cortado en La Tejerona, ha reconocido que la obra ha sido "bastante traumática" y que los vecinos tienen razón respecto a las molestias causadas. En este sentido, ha avanzado que una vez el visto bueno al proyecto, pasará este mismo lunes un inspector municipal para ver si se ha iniciado y, de no estarlo, se impondrá una sanción.

Por otro lado, y acerca del programa 'Mi Barrio' de ayudas a familias desfavorecidas para compras de productos de primera necesidad, ha afirmado que no volverá a repetirse.

González ha incidido en que hoy día hay asegurados unos ingresos mínimos, a través del Ingreso Mínimo Vital y el complemento del Salario Social Básico, a lo que se suman ayudas específicas del Ayuntamiento. Son estas últimas las que, según la alcaldesa, quieren trabajar sobre ellas y perfeccionarlas.

En este sentido, ha recalcado que no es cuestión de dar solo dinero, sino que hay que ayudar a que las familias puedan salir de esa situación de vulnerabilidad.

Sobre las protestas de un grupo de propietarios de viviendas en alquiler que sufren impagos y que no pueden desahuciar a los inquilinos por las medidas del Gobierno central, se ha limitado a indicar que el Ayuntamiento no tiene competencias y que deberá dirimirse la cuestión en el juzgado.