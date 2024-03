"Ya hemos hecho los deberes, la subvención está ahí", afirma el consejero de Ciencia de la planta DRI de Arcelor

"No vemos un escenario donde no tengamos planta DRI en Asturias y siderurgia integral", asegura



GIJÓN, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Principado, Borja Sánchez, ha asegurado este jueves en Gijón que las conversaciones con los responsables de ArcelorMittal son "constantes" y que lo que quiere el Gobierno regional es que se acometa la inversión de la planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) en Gijón.

"Ya hemos hecho los deberes, la subvención está ahí", ha remarcado Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación, después de participar en la presentación de la planta de pruebas de hidrógeno en las instalaciones del GasLab de ArcelorMittal Global R&D, en la factoría gijonesa de Veriña de la multinacional del acero.

"No vemos un escenario donde no tengamos planta DRI en Asturias y que no conserve su siderurgia integral", ha dejado claro el consejero, quien ha incidido en que esta planta DRI es "estratégica" para la región, pero también para España.