Zapico (CCOO) asegura que sí hay profesionales en hostelería pero no quieren "precariedad"

El secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico, ha rechazado que no haya profesionales suficientes en hostelería de cara a la Semana Santa, y ha remarcado que lo que no quieren estos trabajadores es "precariedad". "No se puede dar un servicio premium con condiciones low cost", ha aseverado.

En una nota de prensa, se ha referido a las quejas de la patronal hostelera acerca de la falta de profesionales, remarcando que "más que quejarse, su deber es cumplir". "Si queremos un turismo de calidad, debemos ofrecer un trabajo de calidad, que es lo contrario a precariedad", ha resumido.

CCOO ha invitado a la patronal a "explorar" la instauración de la semana de cuatro días. El sindicato ha resaltado que las "deficientes" condiciones laborales --turnos partidos o dificultad conciliación vida laboral y familiar--, hace que "muchas personas abandonen la profesión y opten por trabajar en otros sectores".

Analizando los datos de 2022 de afiliación a la Seguridad Social en la Hostelería en el país, ha apuntado Zapico, se observa un incremento de 201.954 empleos con respecto al año anterior (+13,71%). Esto significa que todas las ofertas de empleo se cubrieron, "contradiciendo estos datos, una vez más, a los que critican la falta de personal en el sector".

Además, agrega, según las cifras de desempleo en febrero en Asturias, hay 14.038 personas demandantes de empleo en la hostelería con demandas pendientes, de las cuales 9.440 son considerados paradas por el Servicio Público de Empleo. "Entonces no cuadra para nada el discurso de la falta de gente que quiera trabajar", ha zanjado.