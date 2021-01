Zapico (IU) reclama transparencia en la vacunación y explicaciones sobre su administración a directivos

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado y coordinador de la formación, Ovidio Zapico, ha pedido este martes a las autoridades sanitarias "máxima transparencia" en las vacunaciones en Asturias para evitar cualquier opacidad sobre los protocolos y prioridades para la administración de los fármacos de inmunización y ha reclamado que se expliquen las razones por las que se ha procedido a inmunizar a cargos directivos de la Consejería de Salud.

"Como estamos viendo que en muchos puntos del Estado español hay auténticos caraduras y sinvergüenzas que se, literalmente, cuelan en el proceso de la vacunación y no se atiende a ningún tipo de criterio, ni de protocolo establecido, no queremos que en Asturias pase nada de eso: que no haya ninguna sombra, que no hay ninguna zona oscura en todo ese proceso de vacunación", ha dicho.

Para Ovidio Zapico es imprescindible garantizar todo el proceso respetando los criterios médico-epidemiológicos de prioridades. Por esta razón y con el fin de lograr que todo el proceso de vacunación sea "nítido, transparente y ajustado a esos protocolos", IU ha registrado una serie de iniciativas parlamentarias.