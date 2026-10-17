Zapico reivindica la coalición del Frente Amplio como el espacio donde "hay sitio para todo el mundo"

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). Movimiento Sumar, Izquierda Unida, - Carlos Luján - Europa Press

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, ha destacado este sábado las "candidaturas muy amplias" logradas en toda España y ha reivindicado la coalición como el espacio donde "hay sitio para todo el mundo".

Sobre la falta de acuerdo con Podemos, Zapico, ha asegurado que "el espacio político se encuentra ya en otra pantalla, después de haber logrado candidaturas muy amplias en torno al Frente Amplio".

Ovidio Zapico ha destacado que en Asturias la coalición integra a Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Izquierda Asturiana y Somos Asturias, sumando a "una parte muy importante de la izquierda asturiana".

Asimismo, ha remarcado la dimensión estatal de la alianza y ha valorado la figura de Ada Colau "es el mejor perfil ahora mismo cuando se tiene que hablar casi en exclusividad de vivienda", un ámbito en el que, a su juicio, "tiene mucho que decir y que enseñar".

El dirigente de la formación de izquierdas también ha subrayado la consecución de un acuerdo para candidaturas unitarias al Senado con el Partido Socialista, un pacto que "en un marco coyuntural diferente sería impensable".

En relación con el proceso y la integración, ha insistido en que "en el Frente Amplio hay sitio para todo el mundo y así va a seguir siendo".

Zapico ha afirmado que "a partir de este momento es el tiempo ya de hablar de vivienda, vivienda y vivienda, de hablar también de la cesta de la compra, de hablar de los servicios públicos y de hablar de las pensiones".

En este sentido, ha advertido de su preocupación por "lo que desliza el Partido Popular o lo que piensa Vox al respecto", recordando que las pensiones "tienen que seguir siendo públicas y tienen que seguir sosteniendo una vejez digna de las personas que durante muchas décadas han contribuido a ellas".